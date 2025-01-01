Волинянин зґвалтував та побив 90-річну сусідку: його увʼязнили на 8 років

Волинянин зґвалтував та побив 90-річну сусідку: його увʼязнили на 8 років
Камінь-Каширський районний суд виніс вирок рецидивісту за напад на односельчанку. Обвинувачений вибив вікно у будинку пенсіонерки, проник усередину, вдарив жінку та зґвалтував. За скоєне йому призначили вісім років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 30 вересня, злочин стався 14 листопада 2024 року у Камінь-Каширському районі, пише zaxid.net.

Близько 23:25 раніше судимий місцевий житель вибив вікно у будинку сусідки та проліз усередину. Чоловік підійшов до ліжка, де спала пенсіонерка, та вдарив її кулаком в обличчя. Після цього він зґвалтував жінку.

Обвинувачений зізнався у суді, що пʼяним проник у будинок односельчанки та вдарив жінку, проте заперечував факт зґвалтування. Водночас зібрані докази та результати експертиз підтвердили причетність чоловіка до злочину.

На момент інциденту потерпіла перебувала вдома сама. За словами жінки, пізно ввечері 14 листопада минулого року односельчанин вибив скло у коридорі хати, заліз усередину та підійшов до її ліжка. Тоді вона сказала: «Чого ти до мене лізеш? Мені 90 років, а воно лізе».

Після цього зловмисник сильно її вдарив і зґвалтував. Наступного дня до жінки приїхала дочка, якій вона розповіла про подію, і тоді вони вже викликали поліцію. У суді дочка пенсіонерки розповіла, що після цієї події у її матері сильно погіршився стан здоровʼя та стався інсульт. Просила призначити обвинуваченому найсуворіше покарання.

Суддя Роман Ходачинський визнав волинянина винним за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України (порушення недоторканості житла, нанесення легких тілесних ушкоджень та зґвалтування) та призначив вісім років тюрми. Крім того, обвинувачений має заплатити понад 66 тис. грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



