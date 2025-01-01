Патрульні у центрі Луцька зловили двох мотоциклістів без водійських прав

Протягом доби патрульні поліцейські в Луцьку притягнулидо відповідальності за керування без прав.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Учора в Луцьку, на Театральному майдані, патрульні зупинили водія мотоцикла Suzuki за порушення правил дорожнього руху.Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що керманич не має права керування такими транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Окрім того, чоловік не мав чинного страхового полісу на свій мототранспорт.Ще одного мотоцикліста інспектори також зупинили на Театральному майдані. За кермом двоколісного перебував 16-річний керманич, і, згідно з базами даних, хлопець ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше, юнак також не мав страхового полісу на мотоцикл.В обох випадках поліцейські склали адміністративні матеріали за:• ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);• ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.