Перед судом у Луцьку постане шпигун із білоруського КДБ

За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть агента білоруського кдб, якийПро це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.За результатами дій на випередження в червні цього року на Волині затримано агента білоруського кдб, який шпигував за українськими військами.Як встановило розслідування, фігурантом виявився 25-річний місцевий безробітний, який шукав «легких грошей» на Телеграм-каналах.Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних – відслідковувати локації блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України.Також на замовлення кдб фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці.Щоб зібрати розвіддані агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.У ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.Слідчі Служби безпеки обвинувачують зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду.Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Спецоперацію з викриття та досудове розслідування провели співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.