У Луцьку мотоцикліст без права керування порушував ПДР під час комендантської години

В обласному центрі Волині поліцейські притягнули до відповідальності мотоцикліста без посвідчення водія.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.13 вересня у Луцьку патрульні виявили мотоцикл Yamaha, який рухався під час дії комендантської години. Керманичу подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору в поєднанні зі звуковим сигналом, проте водій її проігнорував і продовжив рух.Транспортний засіб проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Водія зупинили та встановили, що він не мав страхового полісу й посвідчення водія відповідної категорії.Інспектори склали матеріали: