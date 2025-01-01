У Луцьку мотоцикліст без права керування порушував ПДР під час комендантської години

У Луцьку мотоцикліст без права керування порушував ПДР під час комендантської години
В обласному центрі Волині поліцейські притягнули до відповідальності мотоцикліста без посвідчення водія.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

13 вересня у Луцьку патрульні виявили мотоцикл Yamaha, який рухався під час дії комендантської години. Керманичу подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору в поєднанні зі звуковим сигналом, проте водій її проігнорував і продовжив рух.

Транспортний засіб проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Водія зупинили та встановили, що він не мав страхового полісу й посвідчення водія відповідної категорії.

Інспектори склали матеріали:

