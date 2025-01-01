Скільки Україні коштує одна доба війни проти росії





Про це заявив під час конференції YES 2025 очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, пише



З його слів, виключно своїми силами таке фінансове навантаження країна не витримає. Саме тому важливо залучити кошти партнерів для розвитку вітчизняної оборонної промисловості та інноваційних технологій.



Гнатов наголосив, що українська армія отримувала перевагу на полі бою там, де впроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів за допомогою.



«Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси… Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого», — наголосив очільник Генштабу.



Раніше повідомлялося, що 2024 року один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн — такі дані наводило видання ВВС. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд.

