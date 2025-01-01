На Волині в ДТП постраждав неповнолітній водій: його опікунку судили





Про це йдеться у постанові Любомльського районного суду, пишуть



Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Набережній у селі Світязь 29 липня. Як з’ясувалося, неповнолітній, керуючи електробайком без державного реєстраційного номерного знака, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення з бусом Volkswagen LТ28. Внаслідок аварії постраждав водій двоколісного, його госпіталізували.



На опікунку юнака склали протокол за те, що ухиляється від виконання обов’язків щодо виховання підопічного.



Хоча на розгляд справи жінка не прийшла, її вину було доведено письмовим поясненням винуватця аварії, схемою місця ДТП, випискою із медичної карти підлітка, який перебував на стаціонарному лікуванні, та іншими зібраними доказами.



Тож суд оштрафував пенсіонерку на 1700 гривень, визнавши винною в адміністративному правопорушенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині оштрафували пенсіонерку за те, що її неповнолітній підопічний спричинив ДТП у селі Світязь.Про це йдеться у постанові Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Набережній у селі Світязь 29 липня. Як з’ясувалося, неповнолітній, керуючи електробайком без державного реєстраційного номерного знака, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення з бусом Volkswagen LТ28. Внаслідок аварії постраждав водій двоколісного, його госпіталізували.На опікунку юнака склали протокол за те, що ухиляється від виконання обов’язків щодо виховання підопічного.Хоча на розгляд справи жінка не прийшла, її вину було доведено письмовим поясненням винуватця аварії, схемою місця ДТП, випискою із медичної карти підлітка, який перебував на стаціонарному лікуванні, та іншими зібраними доказами.Тож суд оштрафував пенсіонерку на 1700 гривень, визнавши винною в адміністративному правопорушенні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію