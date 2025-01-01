На Волині судять пару з Луганщина, яка ошукала військового на 25 тисяч гривень

У Волинському апеляційному суді розглядали справу подружжя з Луганщини. Вероніка та Євген під приводом любовних маніпуляцій ошукали військового на 25 тисяч гривень.

Дівчина розповіла, що нібито живе в Сумах. Далі зав’язала знайомство з військовим у Фейсбуці, а той теж проявляв симпатію. Згодом пообіцяла приїхати, але потребувала грошей на дорогу. От солдат і переказував їх раз за разом.

Як виявилося, усі перекази йшли на картку справжнього чоловіка Вероніки Євгена. Луцький міськрайонний суд за шахрайство присудив обом по 3 роки і 2 місяці тюрми.

Пара подала апеляцію. Але на засіданні несподівано обвинуваченому стало зле. Мовляв, у нього сильна температура. Той покинув засідання і став чекати медиків.

До слова, пара уже має солідний тюремний бекграунд. Вероніка ще у 2011-му потрапила за ґрати за розбій на Луганщині, згодом фігурувала у крадіжці. Через 10 років отримала ще один строк за шахрайство на Хмельниччині. Відзначилася у Львові і Луцьку.

Її чоловіка раніше теж судили за злочини. У нинішній історії з військовим обоє вину визнали.


Проте засідання в апеляції відкладали, допоки підсудний Євген не поправить здоров’я.

Волинь, війна, шахраї, військовий, гроші, суд
