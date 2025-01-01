У Польщі з української церкви зрізали хрест

У Польщі невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці у місті Легница.

Як передає Укрінформ, про це посол України в Польщі Василь Боднар повідомив у Facebook.

"Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", - написав він.

Зазначається, що Посольство України у Польщі вже у терміновому порядку надіслало ноту до польського МЗС, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити усіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.

«Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі», – написав Боднар.

Він також закликав польських друзів та партнерів реагувати на антиукраїнські тенденції у польському суспільстві.

«Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов», – зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня польський проросійський політик, депутат Європарламенту і кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун разом зі своїми прихильниками під час передвиборчої зустрічі у місті Біла Підляська Люблінського воєводства зірвав з будинку мерії український прапор.

