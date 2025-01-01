За добу українські воїни знищили 880 окупантів, 42 артсистеми та 3 танки
Сьогодні, 09:43
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат ворогу. Так, протягом минулої доби українські воїни знищили близько 880 російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:
собового складу – близько 1094610 (+880) осіб
танків – 11184 (+3) од
бойових броньованих машин – 23267 (+0) од
артилерійських систем – 32749 (+42) од
РСЗВ – 1487 (+1) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)
спеціальна техніка – 3964 (+0)
Дані уточнюються.
