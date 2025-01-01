За добу українські воїни знищили 880 окупантів, 42 артсистеми та 3 танки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:

собового складу – близько 1094610 (+880) осіб

танків – 11184 (+3) од

бойових броньованих машин – 23267 (+0) од

артилерійських систем – 32749 (+42) од

РСЗВ – 1487 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)

спеціальна техніка – 3964 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат ворогу. Так, протягом минулої доби українські воїни знищили близько 880 російських окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:собового складу – близько 1094610 (+880) осібтанків – 11184 (+3) одбойових броньованих машин – 23267 (+0) одартилерійських систем – 32749 (+42) одРСЗВ – 1487 (+1) одзасоби ППО – 1217 (+0) одлітаків – 422 (+0) одгелікоптерів / helicopters – 341 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)крилаті ракети – 3718 (+0)кораблі / катери – 28 (+0)підводні човни – 1 (+0)автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)спеціальна техніка – 3964 (+0)Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію