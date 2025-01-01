Волинянка Ірина Климець не пройшла кваліфікацію ЧС у метанні молота
Сьогодні, 09:00
Українська легкоатлетка з Волині Ірина Климець не подолала кваліфікацію у фінал чемпіонату світу-2025 у метанні молота.
У ранковій сесії ЧС-2025 відбулися чотири старти, зокрема кваліфікація жіночих змагань у метанні молота. Україну у ній представляла чемпіонка країни Ірина Климець, яка боролася за місце у топ-12 відбору для виходу у фінал, - повідомляє Суспільне.
Волинська Валькірія потрапила до кваліфікаційної групи B, де змагалися ще 17 легкоатлеток. На першій спробі Климець не показала результату, після чого на другій метнула молот на 66.58 м. У заключній спробі Ірина не змогла покращити результат і завершила змагання ЧС-2025 на останньому 18-му місці у групі й на 30-му — серед двох груп.
Для Климець це третій поспіль і загалом четвертий в кар'єрі виліт у кваліфікації світової першості: не вдавалося українці її подолати ще у 2017, 2022 та 2023 роках. Натомість до фіналу змагань вона виходила лише раз — у 2019 році, коли посіла п'яте підсумкове місце.
Після завершення кваліфікації Климець підбила підсумки ЧС-2025, оцінила погодні умови у Токіо, а також поділилася враженнями від вильоту лідерки сезону Брук Андерсон, яка після трьох невдалих спроб закінчила змагання без результату.
Про враження від виступу на чемпіонаті світу в Токіо
"Дуже класно, приємно, що стільки глядачів прибуло на стадіон, бо на Олімпіаді стільки не було. Наче вперше".
Про умови змагань у спеку з високою вологістю повітря в Японії
"Дуже важко. Всім дуже важко, не лише мені, відчуття такі, неначе у сауні: все мокре, з тебе тече, рухатися активно ти також не можеш (18 учасниць — це багато часу займає). Нас ще забрали з колруму за дві години перед початком розминки, бо поруч не було стадіону для неї, це трішки відрізняється від <попередніх> чемпіонатів. Всі в однакових умовах: хтось впорався емоційно".
Про непотрапляння до фіналу Брук Андерсон
"Це не шок, це стабільно в неї. Дуже багато невдалих стартів є, вона торік не відібралася на Олімпійські ігри, бо зробила три невдалі спроби на чемпіонаті США. Це очікувано, це спорт. Комусь щастить і хтось зміг емоційно витримати та впоратися з усім — той і метнув. Це не говорить про те, що хтось готовий чи ні — це змагання, хто як себе почуває, як відчуває снаряд і як складається ситуація у секторі".
Фінал змагань ЧС-2025 у метанні молота серед жінок відбудеться у понеділок, 15 вересня, о 15:00 за Києвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У ранковій сесії ЧС-2025 відбулися чотири старти, зокрема кваліфікація жіночих змагань у метанні молота. Україну у ній представляла чемпіонка країни Ірина Климець, яка боролася за місце у топ-12 відбору для виходу у фінал, - повідомляє Суспільне.
Волинська Валькірія потрапила до кваліфікаційної групи B, де змагалися ще 17 легкоатлеток. На першій спробі Климець не показала результату, після чого на другій метнула молот на 66.58 м. У заключній спробі Ірина не змогла покращити результат і завершила змагання ЧС-2025 на останньому 18-му місці у групі й на 30-му — серед двох груп.
Для Климець це третій поспіль і загалом четвертий в кар'єрі виліт у кваліфікації світової першості: не вдавалося українці її подолати ще у 2017, 2022 та 2023 роках. Натомість до фіналу змагань вона виходила лише раз — у 2019 році, коли посіла п'яте підсумкове місце.
Після завершення кваліфікації Климець підбила підсумки ЧС-2025, оцінила погодні умови у Токіо, а також поділилася враженнями від вильоту лідерки сезону Брук Андерсон, яка після трьох невдалих спроб закінчила змагання без результату.
Про враження від виступу на чемпіонаті світу в Токіо
"Дуже класно, приємно, що стільки глядачів прибуло на стадіон, бо на Олімпіаді стільки не було. Наче вперше".
Про умови змагань у спеку з високою вологістю повітря в Японії
"Дуже важко. Всім дуже важко, не лише мені, відчуття такі, неначе у сауні: все мокре, з тебе тече, рухатися активно ти також не можеш (18 учасниць — це багато часу займає). Нас ще забрали з колруму за дві години перед початком розминки, бо поруч не було стадіону для неї, це трішки відрізняється від <попередніх> чемпіонатів. Всі в однакових умовах: хтось впорався емоційно".
Про непотрапляння до фіналу Брук Андерсон
"Це не шок, це стабільно в неї. Дуже багато невдалих стартів є, вона торік не відібралася на Олімпійські ігри, бо зробила три невдалі спроби на чемпіонаті США. Це очікувано, це спорт. Комусь щастить і хтось зміг емоційно витримати та впоратися з усім — той і метнув. Це не говорить про те, що хтось готовий чи ні — це змагання, хто як себе почуває, як відчуває снаряд і як складається ситуація у секторі".
Фінал змагань ЧС-2025 у метанні молота серед жінок відбудеться у понеділок, 15 вересня, о 15:00 за Києвом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як обрати енергоефективні вікна для дому: поради експертів
Сьогодні, 09:20
Волинянка Ірина Климець не пройшла кваліфікацію ЧС у метанні молота
Сьогодні, 09:00
Воздвиження: заборони та прикмети
Сьогодні, 07:15