Як обрати енергоефективні вікна для дому: поради експертів





Чому енергоефективність має значення

Енергоефективні вікна — це сучасне рішення, продумане до дрібниць. Завдяки поєднанню багатокамерної конструкції та якісних склопакетів такі вікна створюють надійний захист вашого дому від впливу зовнішнього середовища. Узимку вони допомагають зберігати приємне тепло, а влітку — уникати зайвого нагрівання, підтримуючи стабільний мікроклімат без додаткових витрат на кондиціонування.



Ще однією перевагою такого рішення є тиша та спокій, які вони створюють у приміщенні. Багатошарові склопакети чудово глушать міський шум, тож навіть у центрі міста ви почуватиметеся комфортно. Такі вікна — це не просто про затишок. Це інвестиція у зменшення комунальних витрат, підвищення вартості житла й створення здорового, комфортного простору для всієї родини на багато років уперед.



Основні критерії вибору

Перш ніж приймати остаточне рішення про покупку, варто уважно розглянути кілька ключових характеристик, адже саме вони визначають рівень комфорту та довговічність нових конструкцій:



Кількість камер у профілі. Чим більше камер має профіль, тим краще він утримує тепло та захищає від зовнішніх звуків. Для міських квартир оптимальними є п’яти- чи шестикамерні системи, які допоможуть створити комфорт навіть у будинках біля жвавих трас чи промислових зон.

Тип склопакета. Подвійні чи потрійні склопакети з енергозберігаючим напиленням дозволяють значно знизити тепловтрати. Вони відображають теплове випромінювання назад у приміщення взимку та зменшують проникнення сонячного тепла влітку, підтримуючи збалансовану температуру.

Заповнення камер газом. Використання інертних газів, таких як аргон чи криптон, значно підвищує теплоізоляційні характеристики. Такі вікна краще зберігають енергію й стають вигіднішими у довгостроковій перспективі.

Фурнітура. Важлива не лише естетика, а й функціональність. Якісна фурнітура гарантує легке відчинення та закривання стулок, можливість мікропровітрювання, а також довговічність усіх механізмів навіть при щоденному використанні.

Ущільнювачі. Вони забезпечують герметичність і захист від протягів. Надійні ущільнювачі повинні залишатися гнучкими й еластичними навіть при сильних морозах або під дією літньої спеки. Від цього залежить, чи буде вікно «дихати» і наскільки воно збереже свої ізоляційні властивості.

Маркет Вікна - найкращі енергоефективні конструкції

Маркет Вікна — це місце, де легко знайти саме те, що потрібно. У каталозі представлений широкий вибір металопластикових вікон, дверей, балконних блоків та склопакетів на будь-який смак і бюджет. Це не просто онлайн-майданчик, а одна з найбільших мереж в Україні, яка об’єднує понад десять офлайн-магазинів у Києві, Броварах, Ірпені, Борисполі, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Луцьку та Хмельницькому.



Для зручності клієнтів тут є все необхідне: професійний замір, швидка доставка та якісний монтаж у різних містах країни. Завдяки цьому процес покупки стає простим, зрозумілим і без зайвого клопоту.



Висновок

Грамотно обрані енергоефективні вікна — це баланс комфорту, економії та стилю. Завдяки порадам експертів і широкому вибору у «Маркет Вікна» ви легко знайдете оптимальне рішення для свого дому та будете впевнені в його надійності на довгі роки.



