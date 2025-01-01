Українські дрони вдарили по одному з найпотужніших НПЗ росії. ВІДЕО

У ніч проти 14 вересня ударні дрони поцілили в нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії.Унаслідок атаки на території заводу пролунали вибухи та виникли пожежі, пише "Громадське".Про пожежу на цьому підприємстві повідомив місцевий губернаторВін заявив, що в районі міста Кіріші буцімто вдалося знешкодити 3 дрони, а пожежу на підприємстві КИНЕФ, яка сталася через начебто падіння уламків, вдалося загасити.Доповнено о 8:08. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що атаку на Кіріський НПЗ здійснили бійці 14 полку БПАК та Сил спеціальних операцій.За його словами, цей завод входить у п’ятірку найбільших російських НПЗ. Він, зокрема, займається виробництвом високооктанових бензинів та усіх видів палива.Окрім цього, дрони атакували одне з промислових підприємств у Пермському краї, повідомив тамтешній губернатор. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а підприємство продовжує роботу в штатному режимі.За даними OSINT-ресурсу «Кіберборошно», під атакою дронів опинився завод «Метафракс Кемикалс» — один із найбільших виробників метанолу росії, що розташований у місті Губаха.За даними Міноборони рф, протиповітряна оборона начебто збила 80 безпілотників. Україна, яку звинувачують в атаці, наразі не коментувала цих подій.