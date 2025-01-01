Українські дрони вдарили по одному з найпотужніших НПЗ росії. ВІДЕО

Українські дрони вдарили по одному з найпотужніших НПЗ росії. ВІДЕО
У ніч проти 14 вересня ударні дрони поцілили в нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії.

Унаслідок атаки на території заводу пролунали вибухи та виникли пожежі, пише "Громадське".

Про пожежу на цьому підприємстві повідомив місцевий губернатор алєксандр дрозденко.

Він заявив, що в районі міста Кіріші буцімто вдалося знешкодити 3 дрони, а пожежу на підприємстві КИНЕФ, яка сталася через начебто падіння уламків, вдалося загасити.

Доповнено о 8:08. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що атаку на Кіріський НПЗ здійснили бійці 14 полку БПАК та Сил спеціальних операцій.

За його словами, цей завод входить у п’ятірку найбільших російських НПЗ. Він, зокрема, займається виробництвом високооктанових бензинів та усіх видів палива.



Окрім цього, дрони атакували одне з промислових підприємств у Пермському краї, повідомив тамтешній губернатор дмітрій манохін. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а підприємство продовжує роботу в штатному режимі.

За даними OSINT-ресурсу «Кіберборошно», під атакою дронів опинився завод «Метафракс Кемикалс» — один із найбільших виробників метанолу росії, що розташований у місті Губаха.

За даними Міноборони рф, протиповітряна оборона начебто збила 80 безпілотників. Україна, яку звинувачують в атаці, наразі не коментувала цих подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, росія, НПЗ, дрони, Мадяр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські дрони вдарили по одному з найпотужніших НПЗ росії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
Воздвиження: заборони та прикмети
Сьогодні, 07:15
Коли збирати буряк, як правильно це робити та як зберігати врожай
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 14 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 14 вересня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8