Воздвиження: заборони та прикмети

Щороку 14 вересня християни східного обряду святкують свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Воно належить до 12 найважливіших свят для християн.У давнину на свято дотримувалися певних обмежень та заборон. Так, в цей день не можна лаятися, лихословити, пліткувати, з'ясовувати стосунки, бажати зла іншим.На Воздвиження заборонялося важко працювати фізично, прибирати, шити, прати, в'язати, вишивати.На свято не можна розпочинати нові справи. Вважалося, що вони не матимуть позитивного результату.В народі у давнину заборонялося ходити до лісу в цей день. Люди вірили, що в цей день змії готуються до зими, тому особливо активні.На Воздвиження не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця, оскільки діє піст.У давні часи в народі вірили в такі прикмети:На свято журавлі повільно летять та курличуть – слід чекати теплої осені.Відлетіли перелітні птахи – будуть тріскучі морози.Заморозки вранці – до швидкого настання зими.Тепла і ясна погода на Воздвиження – холоди будуть не скоро.Закінчилося бабине літо – не варто чекати потепління до весни.