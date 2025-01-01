Курс валют на 14 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 14 вересня. Так, вартість долара США підвищилася на 10 копійок і становить 41,31 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,27 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (± коп.)
