Курс валют на 14 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 14 вересня. Так, вартість долара США підвищилася на 10 копійок і становить 41,31 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,31 (+10 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,27 (+3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (± коп.)

