Коли збирати буряк, як правильно це робити та як зберігати врожай





Тому щоб отримати гарний урожай коренеплодів, важливо вчасно їх викопати і правильно зберігати, пише



Коли прибирати буряк з грядки



Терміни збирання буряка залежать від кліматичних, погодних умов, від сорту буряка, часу його висівання.



Ранньостиглий буряк дозріває через 50-80 днів після появи паростків, тобто прибирати його потрібно в кінці липня — на початку серпня.



Середньостиглим сортам буряка потрібно 80-100 днів, збирати його треба в кінці серпня.



Урожай пізнього буряка збирають через 100-135 днів після того, як він зійшов, — це вересень-жовтень.



Буряки можуть дозрівати раніше й пізніше зазначених термінів — багато що залежить від погодних умов, як і чим його підживлювали тощо.



Як визначити, що буряк можна викопувати



По-перше, зрілий коренеплід майже завжди стирчить над землею і за його виглядом та розміром можна визначити час збирання врожаю.



Ознакою зрілості буряків є їхнє пожовкле або навіть засохле нижнє листя.



Як викопувати буряк



Викопувати буряки потрібно в суху, сонячну погоду.



Можна використовувати лопату, а ще краще вила.



Коренеплоди потрібно збоку підкопати і, притримуючи бадилля руками, обережно витягнути буряк із землі.



Зібраний урожай потрібно покласти на грядки висушитися, потім очистити від бруду і зрізати бадилля.



Як зберігати буряки



Відсортуйте коренеплоди, насамперед намагайтеся використати пошкоджені.



Неушкоджені, висушені коренеплоди найкраще розмістити в ящиках або в сітках, що дозволить повітрю й волозі вільно циркулювати.



Не забувайте регулярно перевіряти стан буряка та видаляти будь-які пошкоджені або зів’ялі плоди.

