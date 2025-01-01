Якісні свердла по металу: як не помилитися при покупці





Робота з алюмінієм

З цим металом завжди непросто: він легкий, але в’язкий, стружка прилипає до кромки, а краї виходять нерівними. Щоб уникнути цих проблем, обирають інструмент зі швидкоріжучої сталі (HSS) або твердосплавні моделі з кутом заточування 118°. Свердла з TiN-покриттям ковзають по металу легше: майже не гріються, не рвуть край і залишають поверхню акуратною. У майстернях їх особливо цінують за роботу з кольоровими сплавами.



Вуглецева сталь

Така сталь вимагає від інструмента більшої витривалості. Тут себе найкраще показують кобальтові моделі (HSS-Co) або HSS із покриттям TiAlN. Вони не бояться перегріву й довго залишаються гострими. Кут 135° допомагає свердлу відразу «чіплятися» за поверхню й робити акуратний отвір без зриву. Таке свердло по металу часто використовують для серійних робіт, де важлива передбачуваність. А в майстернях воно стає справжньою «робочою конячкою».



Нержавійка та загартовані сплави

Це справжнє випробування для будь-якого інструмента. Тут працюють лише твердосплавні або кобальтові рішення з покриттям TiAlN чи TiCN, яке захищає від перегріву. Заточка типу «split point» (135°) допомагає швидко врізатися й тримати точність навіть у найтвердіших матеріалах. Так, коштують вони дорожче. Але довший ресурс і стабільна робота навіть у важких умовах швидко відбивають витрати. Тому їх і обирають для ЧПУ та серійного виробництва.





Свердло по металу: ціна та як обрати?

Коли інструмент підібраний під конкретне завдання, він працює довше і дає передбачуваний результат. Для алюмінію найкраще підходять легкі й гострі моделі. Сталь вимагає кобальтових рішень. А нержавійка й загартовані сплави – твердосплавних варіантів із міцним покриттям. Якщо враховані матеріал, кут і захисний шар, свердло служить значно довше й не підводить у роботі.



Ще один фактор – вартість. Ціна залежить від сплаву, покриття та призначення: бюджетні HSS підходять для нескладних задач, тоді як кобальтові й твердосплавні коштують дорожче, але забезпечують стабільність виробництва і довший термін служби.



Найпростіше

купити свердло по металу онлайн у перевіреного постачальника. У ТОВ «КДМ ГРУП КР» ви знайдете широкий вибір інструментів: від базових рішень для алюмінію до професійних моделей для складних сплавів. Компанія пропонує консультації спеціалістів, щоб ви отримували інструмент, який справді працює на результат. Асортимент охоплює як преміум-рівень, так і доступні рішення, тому кожен знаходить потрібний інструмент під свій бюджет.

