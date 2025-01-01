14 вересня на Волині: гортаючи календар

Костянтин Петрочук (на фото).



Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.



Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!



14 вересня віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради(на фото).Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!14 вересня віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію