14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук (на фото).

Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.

Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!

14 вересня віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

