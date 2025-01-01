Дрова на опалювальний сезон: актуальні ціни й норми відпуску

Дрова на опалювальний сезон: актуальні ціни й норми відпуску
З наближенням опалювального сезону попит на дрова в Україні зростає. Державне підприємство “Ліси України” продовжує забезпечувати населення та соціальні заклади твердим паливом, стверджуючи, що ціни на дрова залишаються стабільними на рівні попереднього періоду.

Ціни та порядок купівлі

Дрова — це соціальний продукт, ціна на який формується з мінімальною рентабельністю (близько 3%). Середня вартість по Україні коливається від 1000 до 1200 грн за кубометр (з ПДВ), залежно від регіону.

Щоб купити дрова, достатньо звернутися до найближчого лісництва. Для зручності оплати в кожному лісництві розміщено QR-код, який дозволяє швидко та без черг здійснити платіж. Одна людина може придбати до 15 м³ дров.

Урядова допомога на придбання палива

З вересня Кабмін розпочинає виплати одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива. Допомогу можуть отримати:

мешканці 10-кілометрової зони від кордону з РФ або лінії зіткнення;
вразливі категорії громадян (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, ВПО) у 9-ти прифронтових областях: Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.
Розмір виплати на одне домогосподарство становить 19,5 тис. гривень.

