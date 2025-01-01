Хто приїхав на черговий ветеранський ярмарок до Луцька





У Луцьку ярмарок відбувався вшосте, у восьме на Волині, розповів Олег Кобилинський. З його слів цього разу у ярмарку брали участь 45 ветеранських бізнесів з різних регіонів України.



Свої вироби представила дружина ветерана з Хмельниччини Олена Миклащук. Жінка створила свій бренд трикотажного одягу з мотиваційною вишивкою. Каже, що така ідея у неї виникла, коли сиділа під палатою у лікарні біля пораненого чоловіка-військовослужбовця.



"Щоб відвернути себе від поганих думок — придумувала мотиваційні фрази, які мене надихали. Тепер їх вишиваю на одязі, щоб вони були підтримкою та мотивацією для інших", — каже жінка.



Її чоловік служив у 2024-2025 роках у складі 30-ї механізованої бригади, від початку у повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Був водієм-механіком САУ у складі 36-ої окремої механізованої бригади морської піхоти, отримав поранення під Авдіївкою. Нині три дні, як його комісували.



Ветеран війни Андрій Бень разом з дружиною-художницею представили на ярмарку іконотворчу майстерність. Цим ремеслом чоловік займався до повномасштабного вторгнення, нині відновлює цю справу.



"Робимо ікони Святого Миколая під старовину. Моя дружина малює, а я підготовлюю дерево, на якому ці ікони зображені", — каже Андрій Бень.



Ветеран війни служив у 116 ОМБр, пішов у військо добровольцем у 2022 році, був командиром взводу, а потім і роти піхоти. Після поранення у 2023 році на службу не повернувся.



Лучанка Анна Циплюк — дружина загиблого військовослужбовця. Жінка разом з подругою створює гердани, силянки та запаски з бісеру. Каже, що різноманіття кольорів та зосередженість на клопіткій роботі, допомагають не думати про реалії втрати.



За час проведення восьми ярмарків на них уже було представлено 60 ветеранських бізнесів із шести областей України, каже Олег Кобилинський. З його слів, позитивний досвід сприяє тому, що ветерани надихаються ним і переймають досвід один в одного, започатковуючи свої власні підприємницькі справи.





