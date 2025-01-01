У громаді на Волині зафіксували національний рекорд України — найвищу гойдалку





Висота гойдалки — 14 метрів 10 сантиметрів, розповіла Катерина Веремчук. Її чоловік Юрій збудував атракцію неподалік місцевого контактного зоопарку, який створила родина. Офіційне відкриття гойдалки відбулось 27 липня.



Національний рекорд зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.



Довідково: попередня найвища гойдалка на Волині встановлена у селі Поромів, а її висота — 11 метрів, повідомляли раніше в обласній державній адміністрації. Згідно Книги рекордів України найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Селець Зимнівської громади 13 вересня зафіксували національний рекорд України — найвищу гойдалку на колодах.Висота гойдалки — 14 метрів 10 сантиметрів, розповіла Суспільному . Її чоловік Юрій збудував атракцію неподалік місцевого контактного зоопарку, який створила родина. Офіційне відкриття гойдалки відбулось 27 липня.Національний рекорд зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів УкраїниДовідково: попередня найвища гойдалка на Волині встановлена у селі Поромів, а її висота — 11 метрів, повідомляли раніше в обласній державній адміністрації. Згідно Книги рекордів України найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію