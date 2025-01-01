Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с
Температура вночі 10-15° вдень 19-24°.

Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
