Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с
Температура вночі 10-15° вдень 19-24°.
