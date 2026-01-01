Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Сьогодні, 21:18
Депутат Верховної Ради від Волині Валерій Стернійчук, який входить до фракції «Слуга Народу», потрапив до переліку осіб, з якими Юлії Тимошенко заборонено контактувати на період досудового розслідування. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.
Повний список народних депутатів, на яких поширюється ця заборона, оприлюднив Центр протидії корупції.
Як зазначають у ЦПК, переважна більшість фігурантів списку — представники фракції «Слуга Народу», при цьому частина з них уже має підозри від НАБУ.
Обмеження на спілкування є однією з процесуальних запобіжних заходів. Її застосовують для того, щоб запобігти можливому тиску на свідків, впливу на інших учасників справи або перешкоджанню розслідуванню.
Таким чином, Валерій Стернійчук у межах цього провадження може мати статус підозрюваного або ж бути залученим як свідок.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав також запобіжним заходом заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції дачі хабаря народним депутатам.
Щодо Валерія Стернійчука, то він уже потрапляв у фокус уваги журналістів. Зокрема, у 2023 році його ім’я згадувалося в одному з журналістських розслідувань, присвячених темі виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.
У матеріалі йшлося про діяльність низки фондів та громадських організацій, які допомагали військовозобов’язаним виїхати з країни через систему «Шлях». Серед них фігурувала і ГО «Волинський актив молоді», через яку, за даними журналістів, протягом року за кордон виїхало понад тисячу військовозобов’язаних. Одним із засновників цієї організації, згідно з даними YouControl, є народний депутат від партії «Слуга Народу» Валерій Стернійчук.
Повний список народних депутатів, з якими Юлії Тимошенко заборонили спілкування:
1. Арсенюк Олег, Слуга Народу
2. Бабій Роман, СН
3. Богданець Андрій, СН
4. Божик Валерій, СН
5. Бунін Сергій, СН
6. Вагнєр Вікторія, СН
7. Васильєв Ігор, СН
8. Галушко Микола, СН
9. Герасименко Ігор, СН
10. Горобець Олександр, СН
11. Горенюк Олександр, СН
12. Грищенко Тетяна, СН
13. Гузенко Максим, СН
14. Дануца Олександр, СН
15. Діденко Юлія, СН
16. Дмитрієва Олександра, СН
17. Загуройко Аліна, СН
18. Задорожний Андрій, СН
19. Заславський Юрій, СН
20. Кицак Богдан, СН
21. Клочко Андрій, СН
22. Коваль Ольга, СН
23. Козак Володимир, СН
24. Колюх Валерій, СН
25. Копитін Ігор, СН
26. Костюк Дмитро, позафракційний
27. Кривошеєв Ігор, СН
28. Кузнєцов Олексій, СН
29. Кузьміних Сергій, СН
30. Лис Олена, СН
31. Литвиненко Сергій, СН
32. Любота Дмитро, СН
33. Мазурашу Георгій, СН
34. Мандзій Сергій, СН
35. Марусяк Олег, СН
36. Марченко Людмила, СН
37. Мельнік Сергій, СН
38. Микиша Дмитро, позафракційний
39. Мокан Василь, СН
40. Мурдій Ігор, СН
41. Нагаєвський Артем, СН
42. Нікітіна Марія, СН
43. Ніколаєнко Андрій, Батьківщина
44. Новіков Михайло, СН
45. Остапанко Анатолій, СН
46. Павліш Павло, СН
47. Павлюк Максим, СН
48. Пасічний Олександр, СН
49. Пашковський Максим, СН
50. Петруняк Євген, СН
51. Припутень Дмитро, СН
52. Разумков Дмитро, позафракційний
53. Саладуха Ольга, СН
54. Соломчук Дмитро, СН
55. Стернійчук Валерій, СН
56. Сушко Павло, СН
57. Торохтій Богдан, За Майбутнє
58. Швачко Антон, СН
59 Шол Маргарита, СН
60. Шпак Любов, СН
61. Шуляк Олена, СН
62. Чорноморов Артем, СН
63. Юнаков Іван, СН
64. Яковлєва Неллі, СН
65. Якименко Павло, СН
