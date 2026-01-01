В обласному центрі Волині на переході біля історичного факультету встановлять світлофор

В обласному центрі Волині на переході біля історичного факультету встановлять світлофор
На проспекті Перемоги планують перенести пішохідний перехід та облаштувати світлофор. Йдеться про ділянку поблизу корпусу історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки.

Зробити це планують протягом 2026 року, повідомляють у міськраді, передає misto.media.

Окрім того, на проспекті Перемоги хочуть відремонтувати тротуари та облаштувати велосипедну інфраструктуру.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лучани створили петицію з проханням перенести пішохідний перехід ближче до зупинок громадського транспорту та встановити світлофор. Вона зібрала 99 підписів із необхідних 300.

Автор звернення зазначив, що у години пік на цій ділянці дороги часто утворюються затори, коли пішоходи переходять дорогу на нерегульованому переході перед кільцем, що сповільнює рух у всіх напрямках.

Зробіть таке ж на Львівській, навпроти автостанції!!! Там дорогу не можливо перейти!!!
