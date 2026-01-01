В обласному центрі Волині на переході біля історичного факультету встановлять світлофор





Зробити це планують протягом 2026 року, повідомляють у міськраді, передає



Окрім того, на проспекті Перемоги хочуть відремонтувати тротуари та облаштувати велосипедну інфраструктуру.



Нагадаємо, у жовтні минулого року лучани створили петицію з проханням перенести пішохідний перехід ближче до зупинок громадського транспорту та встановити світлофор. Вона зібрала 99 підписів із необхідних 300.



Автор звернення зазначив, що у години пік на цій ділянці дороги часто утворюються затори, коли пішоходи переходять дорогу на нерегульованому переході перед кільцем, що сповільнює рух у всіх напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги планують перенести пішохідний перехід та облаштувати світлофор. Йдеться про ділянку поблизу корпусу історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки.Зробити це планують протягом 2026 року, повідомляють у міськраді, передає misto.media Окрім того, на проспекті Перемоги хочуть відремонтувати тротуари та облаштувати велосипедну інфраструктуру.Нагадаємо, у жовтні минулого року лучани створили петицію з проханням перенести пішохідний перехід ближче до зупинок громадського транспорту та встановити світлофор. Вона зібрала 99 підписів із необхідних 300.Автор звернення зазначив, що у години пік на цій ділянці дороги часто утворюються затори, коли пішоходи переходять дорогу на нерегульованому переході перед кільцем, що сповільнює рух у всіх напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію