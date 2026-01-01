В обласному центрі Волині на переході біля історичного факультету встановлять світлофор
Сьогодні, 22:12
На проспекті Перемоги планують перенести пішохідний перехід та облаштувати світлофор. Йдеться про ділянку поблизу корпусу історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки.
Зробити це планують протягом 2026 року, повідомляють у міськраді, передає misto.media.
Окрім того, на проспекті Перемоги хочуть відремонтувати тротуари та облаштувати велосипедну інфраструктуру.
Нагадаємо, у жовтні минулого року лучани створили петицію з проханням перенести пішохідний перехід ближче до зупинок громадського транспорту та встановити світлофор. Вона зібрала 99 підписів із необхідних 300.
Автор звернення зазначив, що у години пік на цій ділянці дороги часто утворюються затори, коли пішоходи переходять дорогу на нерегульованому переході перед кільцем, що сповільнює рух у всіх напрямках.
Зробіть таке ж на Львівській, навпроти автостанції!!! Там дорогу не можливо перейти!!!
