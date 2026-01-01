У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв у невістку і онука

На вулиці Наливайка у Луцьку затримали 69-річного чоловіка, який з рушниці стріляв у невістку і онука. Жінку і дитину прикрив собою поліцейський.Про це повідомили в Нацполіції Волині.Правоохоронці розповіли, що напередодні наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки. Вона розповіла, що свекор погрожує виселити її і малолітнього онука з квартири та поводиться агресивно.Чоловіка спершу вдалося втихомирити, кажуть в поліції, але потім він пішов у сусідню кімнату і повернувся з рушницею. Під час пострілу один з поліцейських прикрив собою жінку і дитину. Дріб застряг у його бронежилеті. За даними Нацполіції області, він отримав легкі тілесні ушкодження.Пенсіонера затримали і викликали на місце оперативну групу. Наразі слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за ст. 348 КК України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.