Що робити волинянам, якщо відключення не збігаються з графіком: подробиці
Сьогодні, 22:43
Дотримання графіків погодинного відключення (ГПВ) може викликати запитання, тож волинянам радять звернути увагу на кілька важливих моментів.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
Якщо електропостачання відсутнє протягом 20–30 хвилин після дії черги, це не є відхиленням від графіка. Цей час потрібний оперативному персоналу для проведення фізичних перемикань у мережах.
Якщо світло не з’явилося довше, ніж зазначено у графіку, перевірте актуальну інформацію на сайті.
В умовах дефіциту потужності НЕК «Укренерго» може оперативно збільшувати чи зменшувати обсяги обмежень, що вносить зміни до графіків.
Також причиною відсутності електропостачання можуть бути локальні аварії у мережі. Актуальну інформацію про початок та завершення перерв можна перевірити тут.
Якщо вашої адреси немає в графіку або графік не співпадає з фактичним відключенням, скористайтеся спеціальною формою
Фахівці з’ясують причину та виправлять ситуацію.
