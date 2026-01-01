«ПриватБанк» призупинить всі операції з картками: коли та на скільки





Про це повідомляє пресслужба фінустанови.



Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.



"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомила пресслужба банку.

