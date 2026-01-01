«ПриватБанк» призупинить всі операції з картками: коли та на скільки
Сьогодні, 23:19
"ПриватБанк" призупинить проведення всіх операцій з картками, а також роботу банкоматів і терміналів у ніч на 17 січня через планові регламентні роботи.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Зазначається, що регламентні роботи необхідні для збільшення потужності та покращення безпеки операцій із платіжними картками.
"У період проведення робіт 17 січня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - повідомила пресслужба банку.
