Все для манікюру - що це все і де його купити?

Ви частенько відвідуєте салони краси і такі процедури як манікюр і педикюр у вашій б`юті рутині постійно. Це не дивно, бо сучасні панянки дуже вимогливі до себе і підтримують красу своїх рук та ніжок круглий рік, а не чекають тільки сезон літнього відкритого взуття чи відпустки.











То що треба майстру манікюру для щоденної роботи?

Антисептик;

Ремувер;

Дегідратор;

Знежирювач;

Праймери.

Але для того щоб не тільки мати красивий манікюр а ще і бути впевненим у його безпечності, треба підібрати підходящого надійного та професійного майстра. Ну а щоб результат роботи майстра завжди був на висоті, йому знадобляться спеціальні інструменти та оснащення. І саме придбативідповідної якості і в широкому асортименті можна на сайті. При чому тут запропоновані не тільки стандартні елементи арсеналу майстра манікюру а і новинки, які теж з’являються регулярно, бо б`юті індустрія не стоїть на місці і постійно пропонує щось новеньке і цікаве.В першу чергу майстру манікюру потрібні спеціальні інструменти. І ножиці це тільки один із важливий елементів. Відмінність інструменту в тому, що він має бути виготовлений зі спеціальної сталі, яка не тільки витримує активну експлуатацію, але і не боїться постійної дезінфекції та очищення, бо професіональні майстри ніколи не забувають про питання безпеки своєї і своїх клієнтів. Інструмент повинен завжди бути гострим, гарантуючи чіткі та безпечні різи. Адже неякісний інструмент – це не тільки про кутикулу, яка стає схожа на бахрому, це ще і ризик травмувати клієнта. А це вже ніяк не додасть балів до репутації майстра.Окрім інструменту арсенал майстра манікюру включає різні розхідні матеріали:1. Щіточки;2. Пензлі;3. Пилочки.Окремо варто згадати про спеціальні речовини, такі як:Ці всі складові арсеналу майстра манікюру теж мають відповідати певним стандартам і в першу чергу бути екологічним і безпечними та не викликати алергічних реакцій. А ще у майстра манікюру величезний арсенал декоративних елементів, які призначені для фінішного опорядження нігтів - гелі, лаки, фарби, додаткові засоби для декорування тощо. Все це також треба регулярно оновлювати що воно завжди було свіжим та відповідало останнім трендам в нейл дизайні.Перше, що приходить в голову, коли оцінюєш цей список, що майстру манікюру треба приділити кілька днів на пошуки всіх елементів та витратити половину свого бюджету на їх придбання. Але це не так. Головне, знати де купувати все для манікюру. Бо якщо це Touchnalis то по-перше, тут величезний асортимент і доступно все і навіть більше з того що потрібно майстру. Чому більше? Тому що тут представлені інноваційні рішення, про які майстер може і не знати, а вони вже доступні в каталозі. По-друге, тут не тільки багато товару, тут ще і демократичні ціни. При цьому якість та відповідність стандартам безкомпромісно висока. Тому якщо потрібно придбати на одній платформі все для манікюру так щоб якісне і за демократичні гроші - обирайтеі професіонали вже оцінили переваги придбання всього професійного арсеналу саме тут.