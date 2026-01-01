17 січня на Волині: гортаючи календар

17 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 17 січня відзначає депутат Луцької міської ради, акторка та одна з засновниць театру "ГаРмИдЕр", керівник дитячої театральної студії "ДогориДриґом" Алла Доманська (на фото).

Також день народження 17 січня святкує голова громадської організації "Інститут волонтерства та громадської співпраці", ексначальник відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міської ради Юлія Євпак.

Православні християни вшановують пам'ять Антонія Великого.

Вітаємо усіх волинян, у яких цього дня свято, й бажаємо їм здоров’я, достатку, успіхів у всіх починаннях.

