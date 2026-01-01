Україна і США сьогодні почнуть новий раунд переговорів у Маямі: названо дві ключові теми

Українська та американська делегації у суботу, 17 січня, зустрінуться в Маямі. Вони, зокрема, працюватимуть над документом про гарантії безпеки для України.Про це повідомляє посол України в СШАу Facebook.Стефанішина розповіла, що Україна продовжує активні консультації зі США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку."У Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участю секретаря РНБО, керівника Офісу президентата голови парламентської фракції "Слуга народу"", - зазначила вона.За словами посла, Україна і США працюють над двома ключовими документами - угодою про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 млрд доларів. Такі угоди можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 19 по 23 січня."Мета візиту - доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України", - сказала вона.Нагадаємо, Україна і США раніше вже проводили кілька раундів переговорів у Маямі. Зокрема, сторони обговорювали американський мирний план із 20 пунктів.Поки що між Києвом і Вашингтоном немає згоди з кількох питань. Зокрема, США хочуть, щоб Україна погодилася поступитися своїми територіями Росії. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не буде виводити війська з Донецької області та передавати її під контроль РФ.Нещодавно президент США Дональд Трамп відзначився новою скандальною заявою. Він звинуватив Зеленського в тому, що він гальмує угоду, а не російський диктатор Володимир Путін.