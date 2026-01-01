Бензин і дизель здорожчають найближчими днями: експерт пояснив причини
Сьогодні, 07:15
У грудні минулого року український ринок пального отримав несподіваний подарунок: світові ціни на нафту впали до річного мінімуму — 60 доларів за барель. Це дозволило «амортизувати» підвищення акцизів, і водії майже не відчули змін на стелах АЗС.
Однак із початком 2026 року ситуація розвернулася. Про це розповів експерт з паливного ринку Сергій Куюн в інтерв’ю «Україна Медіацентр».
Чому ціни підуть вгору
Експерт виділяє два ключові фактори, які тиснуть на вартість пального просто зараз:
Світовий ринок: Ціна на нафту відіграла падіння і вже зросла до 65 доларів за барель. Це додає до собівартості літра пального приблизно 1,5 гривні.
Валютний курс: Знецінення гривні щодо долара та євро додало ще близько 1 гривні до ціни літра.
«Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається за рахунок старих запасів, однак варто очікувати зростання ціни ще у січні», — попередив Куюн.
Гуртові ціни вже зросли
За словами аналітика, оптова вартість бензину та дизелю вже підскочила приблизно на 2 гривні за літр. Роздрібні мережі поки що стримують ціни, але довго працювати собі у збиток вони не зможуть.
Окремий фактор — морози. Різко зріс попит на арктичне дизельне пальне, яке є дорожчим у виробництві та закупівлі, що також позначається на середній ціні.
Вплив генераторів на ціни
Через похолодання та відключення світла українці почали активніше використовувати генератори.
«Приблизно на 10% зріс обсяг споживання так званого 'генераторного' пального, десь на рівні до 70-80 тисяч тонн на місяць», — зазначив експерт.
Втім, Сергій Куюн заспокоює: дефіциту немає, пального в країні достатньо. Підвищений попит з боку власників генераторів не є критичним і сам по собі не провокує зростання цін — головними причинами залишаються нафта і курс долара.
