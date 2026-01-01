Росіяни готуються до нових масованих ударів: Зеленський попередив українців

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку російськими окупаційними військами нових масованих ударів по території України. На тлі цієї загрози держава посилює заходи безпеки та підготовку тилу.Про це заявив президент Україниу своєму вечірньому відеозверненні.Президент наголосив на складній ситуації із забезпеченням захисту українського неба. За його словами, Київ веде чесний і відвертий діалог із західними партнерами щодо потреби в ракетах для систем протиповітряної оборони.«Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України», — зазначив глава держави.Зеленський закликав громадян з огляду на наявні ризики не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку і безпеку близьких.Влада активно готується до ймовірних наслідків ворожих атак на інфраструктуру. Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство внутрішніх справ вже розпочало розгортання збільшеної кількості Пунктів Незламності.Паралельно ведеться робота в енергетичному секторі. Уряд спільно з енергокомпаніями та міжнародними партнерами працює над збільшенням кількості необхідного обладнання та створенням додаткових резервів для оперативних ремонтів.Президент підкреслив, що бездіяльність світової спільноти лише розв’язує руки агресору. За його словами, саме недостатній тиск на Росію дозволяє окупантам продовжувати терор.«Ключове — щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Ми маємо це змінити», — резюмував Володимир Зеленський, подякувавши всім захисникам, які тримають оборону на фронті.