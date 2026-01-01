На війні загинув Герой з Волині Андрій Харчук

На війні з російськими окупантами загинув житель села Новостав Андрій Харчук.

Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.

Молодший сержант Харчук Андрій Іванович, 1991 року народження, призваний на військову службу 23 вересня 2024 року.

Волинянин загинув 15 січня 2026 року загинув в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Дату та час прощання повідомлять згодом.

