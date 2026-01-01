Чи очікувати магнітні бурі 17 січня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 17 січня: прогноз
У суботу, 17 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5,3 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, 17 січня очікується магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували сім спалахів класу С та один – В. Вони практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь прибуде траурний кортеж із тілом Героя Олега Півня: подробиці
Сьогодні, 10:25
Чи очікувати магнітні бурі 17 січня: прогноз
Сьогодні, 10:12
На війні загинув Герой з Волині Андрій Харчук
Сьогодні, 09:54
Син Кадирова опинився у реанімації внаслідок ДТП у Грозному, - ЗМІ
Сьогодні, 09:15
Росіяни готуються до нових масованих ударів: Зеленський попередив українців
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8