На Волинь прибуде траурний кортеж із тілом Героя Олега Півня: подробиці
Сьогодні, 10:25
Сьогодні, 17 січня, на Волинь прибуде траурний кортеж із тілом Захисника – Півня Олега Володимировича, 30.10.1990 року народження, розвідника 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг». Йому навіки – 33.
Про це повідомила у Фейсбуці Анастасія Павлович.
"780 днів болю, надії й виснажливого очікування завершилися. Олег повертається додому. Повертається на Щиті.
Просимо кожного, хто має змогу, відкласти щоденні справи й вийти назустріч нашому Воїну, щоб у рідному селі провести його живим коридором Слави до рідного порогу: з гідністю, мовчанням та вдячністю", йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття місії «На Щиті» 14:30, селище Ратне.
Маршрут руху:
Ратне – Лучичі – Поступель – Видричі – Теклине – Велимче – до будинку, де мешкав Олег.
Усіх, хто має можливість долучитися власним транспортом, просять приєднатися до колони супроводу:
▪️ 15:00 – збір на Лучицькому повороті
▪️ 15:30 – очікування на Теклинському повороті
Час руху може змінюватися.
