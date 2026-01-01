На Волинь прибуде траурний кортеж із тілом Героя Олега Півня: подробиці

Сьогодні, 17 січня, на Волинь прибуде траурний кортеж із тілом Захисника –, 30.10.1990 року народження, розвідника 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг». Йому навіки – 33.Про це повідомила у Фейсбуці"780 днів болю, надії й виснажливого очікування завершилися. Олег повертається додому. Повертається на Щиті.Просимо кожного, хто має змогу, відкласти щоденні справи й вийти назустріч нашому Воїну, щоб у рідному селі провести його живим коридором Слави до рідного порогу: з гідністю, мовчанням та вдячністю", йдеться у дописі.Орієнтовний час прибуття місії «На Щиті» 14:30, селище Ратне.Маршрут руху:Ратне – Лучичі – Поступель – Видричі – Теклине – Велимче – до будинку, де мешкав Олег.Усіх, хто має можливість долучитися власним транспортом, просять приєднатися до колони супроводу:▪️ 15:00 – збір на Лучицькому повороті▪️ 15:30 – очікування на Теклинському поворотіЧас руху може змінюватися.