Курс валют на 17 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 17 січня. Так вартість долара США підвищилася на 27 копійок і становить 43,39 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (додав 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,39 (+27 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,43 (+17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)

