Курс валют на 17 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 17 січня. Так вартість долара США підвищилася на 27 копійок і становить 43,39 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (додав 7 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,39 (+27 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,43 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,39 (+27 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,43 (+17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 17 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 17 січня: прогноз
Сьогодні, 10:12
На війні загинув Герой з Волині Андрій Харчук
Сьогодні, 09:54