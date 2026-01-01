Курс валют на 17 січня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,39 (+27 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,43 (+17 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)

