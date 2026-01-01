Як відключення світла у Луцькій громаді впливають на роботу світлофорів: подробиці





Про це розповів директор комунального підприємства Валерій Мазін, пише «Суспільне».



10 світлофорів, коли в мережі немає напруги, вимикаються, зазначив посадовець. 25 об'єктів мають резервне живлення: на них встановлені інвертори з акумуляторами, що можуть «живити» світлофор декілька годин.



«Якщо вимкнено 6 годин, то тих акумуляторів в нас не вистачає, і десь працює 3-4 години, якщо стоїть два акумулятори. Стараємось доводити інше резервне живлення, враховуючи погодинне вимкнення електроенергії від "Волиньобленерго". Проводимо іншу мережу, аби переключалися світлофори там де, обленерго не вимикає», – сказав посадовець.



Лучанка Надія Троян розповіла, що під час відключень зовнішнього освітлення деякі світлофори в місті не працюють. Каже: перед тим, як перейти дорогу, спершу переконується у відсутності машин.



«Коли вимикають світло, то вимикають світлофори, на проспекті Соборності я таке помічаю, так само на проспекті Глушець. Коли не працюють світлофори, я просто дивлюся на різні сторони чи не їде машина», – сказала жінка.



До патрульної поліції Волині наразі не надходили звернення від водіїв та пішоходів із проханням забезпечити роботу поліцейського регулювальника, коли не працюють світлофори, розповіла речниця Анастасія Кідрук.



З її слів, поліцейські патрулюють рух на перехрестях і у разі потреби надають допомогу людям.



«Таких викликів не має. У разі якщо потрібна якась допомога, то водії звертаються на «102» регулювати дорожній рух. Тому водіям наполягаємо, аби вони користувалися вимогами дорожніх знаків, дорожньої розмітки і роз'їжджалися згідно з правилами дорожнього руху», – розповіла речниця патрульної поліції.

