«Старався задля високих показників» – на Волині судили поліцейського, який складав постанови на вигаданих людей
У Локачинському районному суді Волинської області розглядали справу поліцейського Олексія Тимчука, який складав постанови на вигаданих людей задля покращення показників роботи.

Як йдеться у вироку суду від 12 січня, на початку 2021 року Олексія Тимчука призначили помічником чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності селища Локачі Володимир-Волинського райвідділу поліції, - пише Zaxid.net.

Першу фіктивну постанову поліцейський склав 2 грудня 2021 року. У документах він вказав, що мешканець села Привітне нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння в громадському місці та курив, за що отримав попередження. Насправді такого порушення не було.

Наступні адмінматеріали правоохоронець оформлював упродовж грудня 2021 – липня 2022 років. Загалом усі порушення, які він вигадував, мали схожий характер: куріння у заборонених місцях, перебування напідпитку або гучна музика в громадських місцях. Поліцейський змінював лише адреси та окремі деталі, зокрема марки сигарет.

У суді Олексій Тимчук визнав, що вдавався до таких дій задля покращення службових показників, та розкаявся у вчиненому.

Суддя Світлана Масляна визнала поліцейського винним за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп’ютерних системах). Йому призначили штраф у розмірі 34 тис. грн та заборонили обіймати будь-які посади в правоохоронних органах строком на три роки. Вирок ще можна оскаржити.

