У Шацькій громаді в худоби виявили сказ: деталі

В селі Піща, Шацької ОТГ через випадок сказу великої рогатої худоби у власному господарстві запроваджені карантинні обмеження.Відповідне рішення ухвалила Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській районній адміністрації 16 січня 2026 року, – інформують у Ковельській державній адміністрації.13 січня власник тварини повідомив до Шацького відділу здійснення протиепізоотичних та лікувально–профілактичних заходів Ковельської районної державної лікарні ветеринарної медицини, що тварина поводила себе неадекватно, відмовилася від їжі, збуджена, агресивна, з надмірною слинотечою. Патматеріал доставлено до ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів» для лабораторного дослідження.Лабораторним висновком при вірусологічному дослідженні було встановлено сказ ВРХ.Відповідно до ст. 48 Закону України «Про ветеринарну медицину» запроваджено карантинні обмеження в неблагополучному по сказу тварин в селі Піща. Прийняти до виконання «План комплексних заходів щодо ліквідації сказу серед тварин (ВРХ) на неблагополучній території села Піща Ковельського району та загрозливій зоні 3 км куди входять села Острів’я, Кам’янка.