У громаді на Волині не працюватиме вуличне освітлення

У громаді на Волині не працюватиме вуличне освітлення
У Старовижівській громаді протягом дії надзвичайного стану в енергетиці не працюватиме вуличне освітлення.

Про це 16 січня інформують у Старовижівській селищній раді.

«На виконання розпорядження Міністерства енергетики України, з метою обмеженого споживання електроенергії протягом дії надзвичайного стану в енергетиці вуличне освітлення в населених пунктах громади вмикати не будуть», − ідеться в повідомленні.

Жителів Старовижівської громади просять з розумінням поставитися до цієї ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суд залишив у СІЗО 34-річного підозрюваного в зґвалтуванні рідних доньок
Сьогодні, 16:07
У громаді на Волині не працюватиме вуличне освітлення
Сьогодні, 15:13
У Шацькій громаді в худоби виявили сказ: деталі
Сьогодні, 14:18
«Старався задля високих показників» – на Волині судили поліцейського, який складав постанови на вигаданих людей
Сьогодні, 13:09
Як відключення світла у Луцькій громаді впливають на роботу світлофорів: подробиці
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8