У громаді на Волині не працюватиме вуличне освітлення
Сьогодні, 15:13
У Старовижівській громаді протягом дії надзвичайного стану в енергетиці не працюватиме вуличне освітлення.
Про це 16 січня інформують у Старовижівській селищній раді.
«На виконання розпорядження Міністерства енергетики України, з метою обмеженого споживання електроенергії протягом дії надзвичайного стану в енергетиці вуличне освітлення в населених пунктах громади вмикати не будуть», − ідеться в повідомленні.
Жителів Старовижівської громади просять з розумінням поставитися до цієї ситуації.
