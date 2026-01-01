У громаді на Волині не працюватиме вуличне освітлення





Про це 16 січня інформують у Старовижівській селищній раді.



«На виконання розпорядження Міністерства енергетики України, з метою обмеженого споживання електроенергії протягом дії надзвичайного стану в енергетиці вуличне освітлення в населених пунктах громади вмикати не будуть», − ідеться в повідомленні.



Жителів Старовижівської громади просять з розумінням поставитися до цієї ситуації.

У Старовижівській громаді протягом дії надзвичайного стану в енергетиці не працюватиме вуличне освітлення.Про це 16 січня інформують у Старовижівській селищній раді.«На виконання розпорядження Міністерства енергетики України, з метою обмеженого споживання електроенергії протягом дії надзвичайного стану в енергетиці вуличне освітлення в населених пунктах громади вмикати не будуть», − ідеться в повідомленні.Жителів Старовижівської громади просять з розумінням поставитися до цієї ситуації.

