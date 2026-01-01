Apple на 35 мільйонів і «Ябко»: що стоїть за затриманою партією iPhone

16 січня на Львівщині, приблизно о 23:30 митники зупинили автобус в якому намагалися таємно перевезти продукцію Apple на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомила Львівська митниця.

На пункті пропуску “Нижанковичі - Мальховіце” митники зупинили мікроавтобус Renault Trafic, який прибув з Польщі.

37-річний водій із Самбірщини, сподіваючись на везіння, обрав смугу “зелений коридор”. Проте під час поглибленого огляду митники спільно з прикордонниками виявили під підлогою буса спеціально обладнане сховище.

Там було заховано 829 одиниць техніки Apple.

  • 501 телефон Apple (здебільшого топові моделі iPhone 17 Pro, 16 Pro

  • Max та 15 Pro Max);

  • 211 навушників AirPods;

  • 117 смарт-годинників Apple Watch.

    • Орієнтовна вартість вилученого товару становить 35,5 млн гривень. Наразі техніку та автомобіль вилучено до рішення суду.

    На цей інцидент відреагував голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

    "Це телефони "Ябко". Малесенька партія із великого контрабандного потоку. Жодного телефону група (не можу назвати компанією цю мережу, подрібнену на ФОПів) не придбає у офіційного дистриб’ютора", — зазначив нардеп.

    Гетманцев також підкреслив, що правоохоронці вже два роки не можуть дати відповідь на питання, звідки в мережі береться товар, якщо він не закуповується офіційно.

    Гетманцев також нагадав щодо мережі «Ябко», що «весь ланцюг злочину задокументований понад рік тому», але по факту очевидно, що «справу зам’яли, а мережа спокійно працює далі, розширюється і чекає на поставки з такого роду «фаршированих авто».

