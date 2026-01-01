На Волинь приїде Митрополит Епіфаній: відслужать історичну літургію

В суботу 31 січня 2026 року на Волинь із першосвятительським візитом прибуде Блаженнійший Митрополит Київський і всієї УкраїниПро це повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.У Свято-Успенському кафедральному соборі міста Володимир Предстоятель Православної Церкви України очолить першу Божественну літургіюУ Володимир-Волинській єпархії ПЦУ зазначають, що це богослужіння стане історичною подією як для місцевої єпархії, так і для всієї Православної Церкви України.Вірян запрошують долучитися до спільної молитви за Україну, Збройні Сили України, справедливий мир та єдність Церкви.Детальну інформацію щодо програми візиту Предстоятеля та точного часу початку богослужіння буде оприлюднено згодом.