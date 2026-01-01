У Трампа планують створити Раду миру для України за зразком Гази, - FT

Дональда Трампа обговорює створення "Ради миру" за зразком Сектора Гази, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.



Про це повідомляє



Як відомо, "Рада миру" - це частина мирного плану для Сектору Газа, узгодженого за посередництва Трампа. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, має координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.



Як сказав FT український високопосадовець, який бере участь у переговорах зі США, створення "Ради миру" для України (її також має очолювати американський президент) - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".



Співрозмовник видання сказав, що до ради мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії, і її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану та стежити за його дотриманням.



Відомо також, що США розглядають Раду миру, яка б займалась Венесуелою. Пропозиції щодо рад представлять на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться наступного тижня.



На якому етапі мирне врегулювання війни в Україні



США та Україна продовжують діалог щодо мирної угоди з РФ. За словами президента Володимира Зеленського, наразі мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на всі сто.



Однак сторони досі не дійшли згоди щодо ключового питання - територіальних поступок агресору. Вашингтон наполягає на тому, щоб віддати Донбас Москві, однак Україна категорично проти цього.



РФ також стоїть на своєму щодо українських територій і не планує поступатись. На переговорах у Москві з американською делегацією на початку грудня сторони компромісу сторони так і не дійшли, про що заявили в Кремлі, хоча і сказали про конструктив у переговорах.



Нещодавно спецпосланця глави Кремля Кирила Дмітрієва бачили у Парижі, він ніби-то відвідував посольство США. Це було після зібрання "коаліції охочих" у французькій столиці, яка теж займається Україною.

