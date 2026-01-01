У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги
Сьогодні, 19:15
У Луцьку за тиждень до травмпункту Волинської обласної дитячої клінічної лікарні звернулося 100 дітей, які отримали травми під час зимових розваг. 14 дітей госпіталізували з переломами, які потребували стаціонарного лікування.
Про це повідомила Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.
Діти травмувалися під час катання з гірок та на ковзанках. Найчастіше фіксували забиття, розтягнення та вивихи, однак 14 випадків виявилися більш серйозними – з переломами кісток.
Лікарі закликають батьків бути обережними під час зимових розваг дітей, обирати безпечні місця для катання та забезпечувати дітей захисним спорядженням.
У разі отримання травми необхідно негайно звертатися до травмпункту для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.
Діти травмувалися під час катання з гірок та на ковзанках. Найчастіше фіксували забиття, розтягнення та вивихи, однак 14 випадків виявилися більш серйозними – з переломами кісток.
Лікарі закликають батьків бути обережними під час зимових розваг дітей, обирати безпечні місця для катання та забезпечувати дітей захисним спорядженням.
У разі отримання травми необхідно негайно звертатися до травмпункту для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги
Сьогодні, 19:15
Декоративна штукатурка під бетон у дизайні житлових приміщень
Сьогодні, 18:25