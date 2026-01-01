У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги

У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги
У Луцьку за тиждень до травмпункту Волинської обласної дитячої клінічної лікарні звернулося 100 дітей, які отримали травми під час зимових розваг. 14 дітей госпіталізували з переломами, які потребували стаціонарного лікування.

Про це повідомила Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.

Діти травмувалися під час катання з гірок та на ковзанках. Найчастіше фіксували забиття, розтягнення та вивихи, однак 14 випадків виявилися більш серйозними – з переломами кісток.

Лікарі закликають батьків бути обережними під час зимових розваг дітей, обирати безпечні місця для катання та забезпечувати дітей захисним спорядженням.

У разі отримання травми необхідно негайно звертатися до травмпункту для надання кваліфікованої медичної допомоги.

