У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги

У Луцьку за тиждень до травмпункту Волинської обласної дитячої клінічної лікарні звернулося 100 дітей, які отримали травми під час зимових розваг. 14 дітей госпіталізували з переломами, які потребували стаціонарного лікування.Про це повідомила Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.Діти травмувалися під час катання з гірок та на ковзанках. Найчастіше фіксували забиття, розтягнення та вивихи, однак 14 випадків виявилися більш серйозними – з переломами кісток.Лікарі закликають батьків бути обережними під час зимових розваг дітей, обирати безпечні місця для катання та забезпечувати дітей захисним спорядженням.У разі отримання травми необхідно негайно звертатися до травмпункту для надання кваліфікованої медичної допомоги.