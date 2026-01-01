Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть

Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть
У Підгайцівській громаді запроваджують канікули в закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомили на сторінці Відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.

У період з 19 січня по 1 лютого 2026 року в школах громади запроваджено канікули.

Таке рішення прийнято через:

погіршення погодних умов (зниження температури повітря),
надзвичайну ситуацію в енергетиці України,
на основі рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Зауважують, що через постійні вимкнення електрики, неможливо забезпечити якісне дистанційне навчання.

Разом з тим повідомляють, що заклади дошкільної освіти продовжать роботу в очному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: канікули, школи, зима
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує картопля, морква та інші овочі на ринку у Луцьку
Сьогодні, 21:04
Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у неділю, 18 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
У Луцьку за тиждень 100 дітей звернулися до травмпункту через зимові розваги
Сьогодні, 19:15
Декоративна штукатурка під бетон у дизайні житлових приміщень
Сьогодні, 18:25
Медіа
відео
1/8