Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть

У Підгайцівській громаді запроваджують канікули в закладах загальної середньої освіти.Про це повідомили на сторінці Відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.У період з 19 січня по 1 лютого 2026 року в школах громади запроваджено канікули.Таке рішення прийнято через:погіршення погодних умов (зниження температури повітря),надзвичайну ситуацію в енергетиці України,на основі рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.Зауважують, що через постійні вимкнення електрики, неможливо забезпечити якісне дистанційне навчання.Разом з тим повідомляють, що заклади дошкільної освіти продовжать роботу в очному режимі.