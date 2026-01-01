Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть
Сьогодні, 20:38
У Підгайцівській громаді запроваджують канікули в закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомили на сторінці Відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.
У період з 19 січня по 1 лютого 2026 року в школах громади запроваджено канікули.
Таке рішення прийнято через:
погіршення погодних умов (зниження температури повітря),
надзвичайну ситуацію в енергетиці України,
на основі рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Зауважують, що через постійні вимкнення електрики, неможливо забезпечити якісне дистанційне навчання.
Разом з тим повідомляють, що заклади дошкільної освіти продовжать роботу в очному режимі.
