Скільки коштує картопля, морква та інші овочі на ринку у Луцьку
Попри традиційне очікування здорожчання продуктів у новому 2026 році, ситуація на овочевих рядах на ринках Луцька залишається стабільною.

Журналісти ВСН завітали на Центральний ринок, аби перевірити, чи «підскочили» ціни на базові овочі, зокрема картоплю, моркву, цибулю та буряк.

Порівняно з цінами, які були восени, вартість овочів до борщового набору не змінились. Картопля вартує 15 гривень за кілограм незалежно від сорту та розміру. Конкуренція велика, тому ціни одакові у всіх продавців. Морква та червоний буряк також тримають ціну у 15 гривень.

«Бурячок хороший: соковити з насиченим кольором та смаком. Дивіться, який великий і кругленький», — зазначила продавчиня

Цибуля звичайна вартує від 15 до 25 гривень за кілограм, а синя - 35 гривень за кілограм.

Господині привозять на ринок овочі, які виростили власноруч на городах.

