Скільки коштує картопля, морква та інші овочі на ринку у Луцьку

Порівняно з цінами, які були восени, вартість овочів до борщового набору не змінились. Картопля вартує 15 гривень за кілограм незалежно від сорту та розміру. Конкуренція велика, тому ціни одакові у всіх продавців. Морква та червоний буряк також тримають ціну у 15 гривень.



«Бурячок хороший: соковити з насиченим кольором та смаком. Дивіться, який великий і кругленький», — зазначила продавчиня



Цибуля звичайна вартує від 15 до 25 гривень за кілограм, а синя - 35 гривень за кілограм.



Господині привозять на ринок овочі, які виростили власноруч на городах.

