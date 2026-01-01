На Волині за добу до пунктів незламності звернулися майже 60 людей

На Волині за добу до пунктів незламності звернулися майже 60 людей
На Волині рятувальники ДСНС продовжують цілодобово чергувати на Пунктах незламності, аби допомогти людям під час складних погодних умов. Лише за минулу добу по допомогу звернулися 58 громадян.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Пункти незламності ДСНС Волині працюють без перерв – тут завжди чергують рятувальники служби 101. Вони допомагають людям перечекати мороз, сховатися від вітру та зігрітися у негоду.

За минулу добу до мобільних пунктів звернулися 58 осіб. Найбільше – у Луцьку: 35 людей відвідали пункти, встановлені на вулицях Назарія Яремчука та В’ячеслава Кличка.

У Ковелі допомогу отримали 5 громадян – на вулицях Олени Пчілки та Заводській. У Нововолинську до пункту на вулиці Винниченка звернулися 10 осіб. Ще по одному відвідувачу зафіксували у Володимирі (вулиця Коперніка), а в Камені-Каширському – 7 людей у пункті на вулиці Героїв УПА.

У Пунктах незламності дорослі та діти можуть перепочити від холоду, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом та зарядити мобільні телефони. Рятувальники закликають жителів області не ігнорувати негоду та за потреби звертатися по допомогу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пункт незламності, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі на вокзалі обікрали чоловіка: як покарали нападника
Сьогодні, 22:12
На Волині за добу до пунктів незламності звернулися майже 60 людей
Сьогодні, 21:45
У «Ябко» спростовують звинувачення у причетності до контрабанди Apple-техніки
Сьогодні, 21:35
Скільки коштує картопля, морква та інші овочі на ринку у Луцьку
Сьогодні, 21:04
Школярі з громади поблизу Луцька пішли на канікули: скільки вони триватимуть
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8