На Волині за добу до пунктів незламності звернулися майже 60 людей

На Волині рятувальники ДСНС продовжують цілодобово чергувати на Пунктах незламності, аби допомогти людям під час складних погодних умов. Лише за минулу добу по допомогу звернулися 58 громадян.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Пункти незламності ДСНС Волині працюють без перерв – тут завжди чергують рятувальники служби 101. Вони допомагають людям перечекати мороз, сховатися від вітру та зігрітися у негоду.За минулу добу до мобільних пунктів звернулися 58 осіб. Найбільше – у Луцьку: 35 людей відвідали пункти, встановлені на вулицях Назарія Яремчука та В’ячеслава Кличка.У Ковелі допомогу отримали 5 громадян – на вулицях Олени Пчілки та Заводській. У Нововолинську до пункту на вулиці Винниченка звернулися 10 осіб. Ще по одному відвідувачу зафіксували у Володимирі (вулиця Коперніка), а в Камені-Каширському – 7 людей у пункті на вулиці Героїв УПА.У Пунктах незламності дорослі та діти можуть перепочити від холоду, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом та зарядити мобільні телефони. Рятувальники закликають жителів області не ігнорувати негоду та за потреби звертатися по допомогу