У «Ябко» спростовують звинувачення у причетності до контрабанди Apple-техніки

«Ябко» заявили, що не мають жодного стосунку до партії техніки Apple, вилученої митниками на Львівщині, та відкидають публічні звинувачення голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.



Відповідну офійну заяву компанія надіслала до редакції ВолиньPost.



У «Ябко» наголошують, що твердження про нібито затримання «контрабандних iPhone для Ябко» не підтверджені жодними документами та не ґрунтуються на належних доказах.



«Компанія не має жодного стосунку до цього товару. Жодним вироком суду не встановлено фактів контрабанди з боку мережі магазинів “Ябко”. Так само відсутні судові рішення, які підтверджували б озвучені публічно звинувачення», — йдеться у заяві.



У компанії зазначають, що публічне ототожнення окремих припущень або фактів затримань із діяльністю конкретної мережі без встановленого правового зв’язку є маніпулятивним і завдає шкоди діловій репутації.



Також у «Ябко» стверджують, що здійснюють офіційний імпорт продукції з повним митним оформленням та сплатою всіх податків і митних платежів, а ланцюг постачання підтверджується митними та податковими документами.



Для уникнення маніпуляцій компанія навела показники за 2025 рік, які, за їхніми словами, фіксуються у державних системах:



оборот офіційно розмитненої продукції — близько 1,68 млрд грн (без ПДВ);

податки, сплачені при імпорті (ПДВ та митні платежі), — понад 332 млн грн.

Нагадаємо, раніше голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що

