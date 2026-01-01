У Ковелі на вокзалі обікрали чоловіка: як покарали нападника

Раніше судимого ковельчанина визнали винним у грабежі, скоєному на залізничному вокзалі «Ковель-Пасажирський».

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 9 січня, передає ВСН.

Суд встановив, що 22 вересня 2025 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрито викрав у потерпілого мобільний телефон. Згодом він наздогнав потерпілого, завдав удару по голові та відібрав ще один телефон.

Обвинувачений раніше вже був судимий за грабіж і на момент скоєння злочину перебував на умовно-достроковому звільненні.

Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину та розкаявся.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання — 7 років 6 місяців позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін. Викрадені мобільні телефони повернули потерпілому, а з засудженого стягнули 2 674,20 грн витрат на проведення судової експертизи.

