18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня на Волині: гортаючи календар
18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради Майя Шостак (на фото).

Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірини Патлашинської та директора загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктора Мартинюка.

Іменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.

Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.

18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування. Цей день може бути присвячений підтримці в належному стані обладнання, інфраструктури чи навіть цифрових систем. Основні акценти Дня технічного обслуговування: регулярне обслуговування дозволяє уникнути серйозних поломок, економить час і ресурси, увага до кібербезпеки, оновлення програмного забезпечення та підтримки серверів, наголошується, що справне обладнання є запорукою безпечної роботи та високої продуктивності. На підприємствах цього дня можуть проводити планові інспекції обладнання. В освітніх закладах організовують лекції про важливість профілактичних робіт. Компанії-розробники можуть поширювати оновлення для своїх продуктів і нагадувати користувачам про резервне копіювання даних.

Також 18 січня День запалювання маяка. Маяки завжди були символом безпеки та орієнтації для моряків. Їхня історія починається ще від античних часів, наприклад, з Олександрійського маяка – одного з семи див світу. Цей день може нагадувати про розвиток навігаційних технологій, роль маяків у порятунку життів і їхній культурний спадок. У сучасному світі багато історичних маяків потребують реставрації або догляду. Такий день може бути приводом для обговорення проєктів, спрямованих на їхнє збереження, або нагадуванням про їхню екологічну роль у регіонах, де вони розташовані.

А ще 18 січня День тлумачного словника. Тлумачні словники – це невід’ємний інструмент для розуміння мови, збагачення словникового запасу, вивчення нових слів та концепцій. День нагадує про важливість словників як джерела знань і розвитку мовних навичок. Це можливість звернути увагу на грамотне використання слів і значення вивчення мови. Найстаріші словники сягають ще часів Месопотамії, де глиняні таблички містили списки слів і їхні пояснення. 1755 року Семюел Джонсон створив перший англійський тлумачний словник, який став зразком для багатьох інших. В українській мові один із найвідоміших словників – "Словник української мови", багатотомне видання, створене в ХХ столітті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення світла 18 січня: в «Укренерго» зробили заяву
17 січня, 23:19
У Ковелі на вокзалі обікрали чоловіка: як покарали нападника
17 січня, 22:12
На Волині за добу до пунктів незламності звернулися майже 60 людей
17 січня, 21:45
У «Ябко» спростовують звинувачення у причетності до контрабанди Apple-техніки
17 січня, 21:35
Медіа
відео
1/8