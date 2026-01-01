18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»та директора загальноосвітньої школи №23 міста ЛуцькаІменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.18 січня в Україні і світі святкують День технічного обслуговування. Цей день може бути присвячений підтримці в належному стані обладнання, інфраструктури чи навіть цифрових систем. Основні акценти Дня технічного обслуговування: регулярне обслуговування дозволяє уникнути серйозних поломок, економить час і ресурси, увага до кібербезпеки, оновлення програмного забезпечення та підтримки серверів, наголошується, що справне обладнання є запорукою безпечної роботи та високої продуктивності. На підприємствах цього дня можуть проводити планові інспекції обладнання. В освітніх закладах організовують лекції про важливість профілактичних робіт. Компанії-розробники можуть поширювати оновлення для своїх продуктів і нагадувати користувачам про резервне копіювання даних.Також 18 січня День запалювання маяка. Маяки завжди були символом безпеки та орієнтації для моряків. Їхня історія починається ще від античних часів, наприклад, з Олександрійського маяка – одного з семи див світу. Цей день може нагадувати про розвиток навігаційних технологій, роль маяків у порятунку життів і їхній культурний спадок. У сучасному світі багато історичних маяків потребують реставрації або догляду. Такий день може бути приводом для обговорення проєктів, спрямованих на їхнє збереження, або нагадуванням про їхню екологічну роль у регіонах, де вони розташовані.А ще 18 січня День тлумачного словника. Тлумачні словники – це невід’ємний інструмент для розуміння мови, збагачення словникового запасу, вивчення нових слів та концепцій. День нагадує про важливість словників як джерела знань і розвитку мовних навичок. Це можливість звернути увагу на грамотне використання слів і значення вивчення мови. Найстаріші словники сягають ще часів Месопотамії, де глиняні таблички містили списки слів і їхні пояснення. 1755 року Семюел Джонсон створив перший англійський тлумачний словник, який став зразком для багатьох інших. В українській мові один із найвідоміших словників – "Словник української мови", багатотомне видання, створене в ХХ столітті.