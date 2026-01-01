Магнітні бурі: прогноз на 18 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 18 січня, сонячна активність трохи знизиться, проте очікуються несильні магнітні бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
